15,5 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт дорог в Верхнем Тагиле

В рамках встреч глав муниципальных образований Сосьва и Верхний Тагил с губернатором Евгением Куйвашевым прошло обсуждение перспективных проектов развития этих территорий и объёма помощи, который может предоставить областное правительство.