300 млн рублей попросили свердловские полицейские на обновление автопарка

Posted 22 февраля 2019, 02:00
Published 22 февраля 2019, 02:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
На данный момент в свердловской полиции эксплуатируется около 5 тыс. машин. Это число недостаточно для решения задач стоящих перед ведомством. Об этом заявил замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Пётр Кривегин на заседании кабинета министров 21 февраля.
Даже с учётом закупленных в 2018 году 239 новых машин, полицейские по-прежнему испытывают дефицит. При этом почти пятая часть автопарка, а именно 1125 машин, находится в распоряжении ГИБДД, а по 200 машин ежегодно списываются по причине изношенности,объяснил замначальника текущее положение дел в полицейском автопарке.
В связи со сложившейся ситуации полицейские просят руководство региона выделить 300 млн рублей на закупку нового транспорта. Евгений Куйвашев поручил министерству финансов рассмотреть возможность выделения требуемой суммы из бюджета области, сообщает «Уралинформбюро».