Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
По оценкам Торгово-промышленной палаты, рынок вездеходной техники в России достигает 24 миллиардов рублей. По конструкции эти транспортные средства можно разделить на четыре типа. Самый популярный — колесные. На них, в отличие от других видов, можно передвигаться по дорогам общего пользования. На этот сегмент приходится почти треть рынка. Примерно такая же доля и у гусеничных вездеходов. Оставшаяся часть — это водная и мототехника.
В аэропортах северных регионов России нет такси. Здесь передвигаются в основном на вездеходах. Снег глубиной более 70 сантиметров другой вид транспорта уже не проедет, а ведь есть места с высотой покрова более двух метров. В условиях сильных ветров, низкой видимости или задымленности спасает только аэролодка.
В арктических районах страны в ближайшие 10 лет будет потребность порядка 20 тысяч вездеходов, если прибавить к этому другие субъекты РФ плюс гусеничную технику, мы видим здесь потенциал и объем рынка на предстоящие годы, — отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков.
От вездеходов зависят не только простые жители отдаленных регионов, но и целые отрасли: геологоразведка, нефтяная и газовая промышленность, проведение поисковых, аварийно-спасательных работ, тушение пожаров и многое другое.
Кроме того, благодаря подобным изобретениям растет интерес россиян к экстремальным видам путешествий. Жители Свердловской области входят в число тех, кого привлекают поездки на «суперкарах». Тем более, что территории региона небезосновательно позволяют использовать такие средства передвижения. Болота и заболоченные земли занимают более 10% территории Среднего Урала. Еще 66,5% — лесная зона. Горные районы в сочетании с таежными лесами и реками образуют удивительной красоты пейзажи. Самый легкий способ исследовать такую местность — как раз-таки вездеходы.
Туристы среди разнообразия маршрутов выделяют поездки на Азов-гору в Полевском городском округе, в Дидинский тоннель в Первоуральске, на Шайтан-камень на берегу среднеуральской реки Реж и на гору Шунут, расположенную на границе Нижнесергинского района и городского округа Ревда. Последний, кстати, самый длинный и опасный. Путь в 25 км представляет собой глиняную дорогу, сплошь покрытую ухабами и впадинами. Плюс к этому: острые булыжники, упавшие деревья и грязевые ямы. Вездеходы помогут максимально комфортно добраться до пункта назначения, но держаться за руль все же нужно крепко.
Основные производственные мощности вездеходной техники сосредоточены в городах Сибири и Москве. Например, компанию «Трэкол» основали 36 лет назад. Самый популярный вездеход стоимостью 8 млн может взять на борт 600 килограммов, плавает, и выдерживает температуры до минус 60 градусов. Большинство клиентов — логистические компании Крайнего Севера. В прошлом году предприятие произвело 375 вездеходов и выручила за них больше 4,5 миллиардов рублей.
Красноярская компания «Север» ориентируется на добывающие компании. Сейчас ее специалисты разрабатывают аэролодку грузоподъемностью 10 тонн. Годовая выручка составляет порядка 1 млрд рублей.
В Свердловской области производством снегоболотоходов и гусеничных вездеходов занимается екатеринбургский «УралГеоТехМаш». Выручка, по данным на 2021 год, составила 44, 5 млн рублей.
Отечественные производители вездеходов сталкиваются с некоторыми проблемами. Главная из них — отсутствие двигателей. В России представлен большой выбор дизельных моторов, однако все они большие и тяжелые и подходят только для танков, грузовых автомобилей и прочей техники. Амфибийная техника попросту утонет с такой комплектацией. Кроме того, сложными задачами являются и нехватка автокомпонентов, сложности с сертификацией, высокий утилизационный сбор и кадры. Торгово-промышленная палата России помогает отрасли с разработкой нормативно-правовых актов и новыми рынками сбыта.
Мы фактически помогаем поставщикам и производителям найти друг друга. Также мы продвигаем интересы производителей данного вида техники через выставки и ярмарки. Многие производители данной отрасли являются членами ТПП, мы также помогаем найти выходы на новые региональные рынки и помогаем с зарубежными рынками. Я имею ввиду страны ШОС, БРИКС и СНГ, — рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков.
Девять российских регионов полностью или частично находятся в Арктической зоне. Именно здесь добывают основную часть российского газа, нефти, олова, золота, алмазов и другого сырья. При этом выдерживать суровый климат этих мест и справляться с бездорожьем из транспортных средств могут только вездеходы. Альтернатива — вертолеты, но это дорого.
В арктическом регионе растет добыча полезных ископаемых, реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые дороги. Безусловно, это еще один драйвер СКЛ для развития потребления вездеходной техники. В семи из девяти северных районов работают Торгово-промышленные палаты. Они обладают широкими возможностями по усилению горизонтального взаимодействия всех заинтересованных сторон в целях развития арктической зоны России, также работают профильные комитеты и советы, которые помогают выработке нормативно-правовых документов для развития отрасли, — пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков.
В последние годы рынок вездеходов набирает обороты и растет даже быстрее общемировых темпов. Но, несмотря на это, по данным исследователей, стране нужно как минимум в два раза больше такой техники, чем ее сейчас производят. Специалисты считают, что если этот рынок вырастет, то вместе с ним взлетит и экономика страны.