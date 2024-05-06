Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем

По оценкам Торгово-промышленной палаты, рынок вездеходной техники в России достигает 24 миллиардов рублей. По конструкции эти транспортные средства можно разделить на четыре типа. Самый популярный — колесные. На них, в отличие от других видов, можно передвигаться по дорогам общего пользования. На этот сегмент приходится почти треть рынка. Примерно такая же доля и у гусеничных вездеходов. Оставшаяся часть — это водная и мототехника.