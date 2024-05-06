Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
На минувшей неделе редакция TagilCity.ru подсчитала, что в апреле 2024 года жители почти неделю дышали сероводородом. Опасное вещество было превышено на Сухоложском поселке и Тагилстрое. Первые дни мая, судя по официальным данным УГМС, обошлись без превышений. В мае редакция продолжит проводить собственные замеры при помощи газоанализатора, который прибудет из Москвы с новым аккумулятором.
На самом ожидаемом в Нижнем Тагиле экологическом объекте — станции водоподготовки «Южная» — завершили первые этапы строительства. Представители подрядчика рассказали журналистам, что строительство ведется строго по графику. Впереди третий этап — обустройство буронабивных свай.
В регионе сейчас действует особый противопожарный режим. Специалисты проверяют территории на нарушения. Так, на Кушве в Нижнем Тагиле специалисты пожарного надзора нашли 45 недочетов. С людьми провели беседы и предупредили о возможных рисках. А тех, кто разводит открытый огонь, к примеру, для шашлыков, штрафуют. Помимо этого в рамках защиты от пожаров в селе под Нижним Тагилом возведут два новых пожарных пирса почти за полмиллиона рублей.
На минувшей неделе в регионе бушевал ураганный ветер, который принес немало бед: ДТП, обрушение уличных конструкций. Также были повреждены провода ЛЭП в восьми районах Свердловской области. В Тугулыме ветер снес купол и крышу с православного храма.
Синоптики пояснили, что в этот период над регионом действует холодный воздух из Арктики. Так, 9 мая в Нижнем Тагиле пройдут дожди с грозами.