Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»

В регионе сейчас действует особый противопожарный режим. Специалисты проверяют территории на нарушения. Так, на Кушве в Нижнем Тагиле специалисты пожарного надзора нашли 45 недочетов. С людьми провели беседы и предупредили о возможных рисках. А тех, кто разводит открытый огонь, к примеру, для шашлыков, штрафуют. Помимо этого в рамках защиты от пожаров в селе под Нижним Тагилом возведут два новых пожарных пирса почти за полмиллиона рублей.