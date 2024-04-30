В деревне под Нижним Тагилом построят два новых пожарных пирса за 485 тысяч

На строительство пожарного пирса в селе Южаково выделят 485 тысяч рублей

В деревню Южаково под Нижним Тагилом ищут подрядчика для строительства пожарных пирсов. На это дело выделили 485 тысяч рублей. Всего сооружений по условиям контракта необходимо построить два — по улицам Станцевой и Коммунаров.