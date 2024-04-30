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На строительство пожарного пирса в селе Южаково выделят 485 тысяч рублей

В деревне под Нижним Тагилом построят два новых пожарных пирса за 485 тысяч

30 апреля 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney

На строительство пожарного пирса в селе Южаково выделят 485 тысяч рублей

В деревню Южаково под Нижним Тагилом ищут подрядчика для строительства пожарных пирсов. На это дело выделили 485 тысяч рублей. Всего сооружений по условиям контракта необходимо построить два — по улицам Станцевой и Коммунаров.

Приём заявок на участие в тендере начался 24 апреля 2024 года, а завершат его 2 мая. Выберут подрядчика 6 мая. Победитель электронной закупки, согласно договору, должен будет начать строительство пожарных сооружений не позднее 1 июня и завершить все работы до 31 декабря 2024 года.

Пожарный пирс — это специальное сооружение, которое строится на берегу водоёмов. Его задача — обеспечить удобное размещение пожарных автомобилей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Благодаря пожарным пирсам, сотрудники МЧС могут без препятствий забирать воду для тушения пожаров в любое время дня и ночи, вне зависимости от погодных условий.

Напомним, что в связи с чрезвычайной обстановкой в Свердловской области введен особый противопожарный режим, действующий с 12 апреля 2024 года. Жителям области запрещено ночевать в лесу, разжигать открытые огни, а также жечь мусор и сухую траву.

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