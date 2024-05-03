Почти неделю жители Нижнего Тагила дышали сероводородом в апреле 2024 года

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Отравление жителей Нижнего Тагила сероводородом началось в середине месяца. С 15 апреля два дня подряд H2S превышал нормативы. Максимальная концентрация, по официальным данным «Уральского УГМС», в этот период составила 1,6 ПДК.
Через два дня без превышений выбросы заводов-загрязнителей вновь уловили датчики газоанализаторов. Началась четырехдневная атака. Так, с 19 апреля по 22 апреля включительно в воздухе вновь ловили сероводород. 19 апреля его максимальная концентрация составила 1,3 ПДК, 20 апреля — 1,5 ПДК. 21 апреля содержание вредного вещества в воздухе достигло 2,6 ПДК, на следующий день, 22 апреля, снизилось до 2,1 ПДК. В указанный период в Нижнем Тагиле был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.
TagilCity.ru подсчитал, что за 6 дней превышений газоанализаторы на постах УГМС уловили сероводород свыше 22 раз. Наибольший удар получили жители Сухоложского поселка, также страдали люди на Тагилстрое. Однако на неприятный запах жаловались и жители центра города, и Дзержинского района.
Сероводород (H2S) является токсичным веществом. Вдохнув воздух с его содержанием можно получить головокружение, тошноту, рвоту и головные боли. Если концентрация возрастет, то людям грозит кома, судороги, отеки легких и даже летальный исход.
Ведущую строчку в антирейтинге загрязнителей атмосферного воздуха Нижнего Тагила по версии Роспотребнадзора занимает ЕВРАЗ НТМК. В 2023 году его доля загрязнения составила 58,8%. На втором месте АО «ВГОК» и 34,4%. «Уралвагонзавод» — на третьем месте с 5,1%. Четвертое место у ПАО «Уралхимпласт» (0,3%). Пятое место у АО «Регионгазинвест» — 0,1%.
Напомним, в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом. В течение трех дней вредное вещество улавливали стационарные посты УГМС. Замеры газоанализатором редакции TagilCity.ru продолжатся в мае, как только прибор после ремонта вернется в Нижний Тагил.