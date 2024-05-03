Почти неделю жители Нижнего Тагила дышали сероводородом в апреле 2024 года

Через два дня без превышений выбросы заводов-загрязнителей вновь уловили датчики газоанализаторов. Началась четырехдневная атака. Так, с 19 апреля по 22 апреля включительно в воздухе вновь ловили сероводород. 19 апреля его максимальная концентрация составила 1,3 ПДК, 20 апреля — 1,5 ПДК. 21 апреля содержание вредного вещества в воздухе достигло 2,6 ПДК, на следующий день, 22 апреля, снизилось до 2,1 ПДК. В указанный период в Нижнем Тагиле был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.