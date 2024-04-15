Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
На минувшей неделе TagilCity.ru вышел материал о том, что в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды. Эти данные официально озвучил главный санитарный врач города Юрий Бармин на заседании профильной комиссии в гордуме. Спасти ситуацию, уверены специалисты, может только станция водоподготовки «Южная». Еще Бармин отметил, что в городе снижается количество коммунальных аварий на системах водопровода и канализации, а это, в свою очередь, также позитивно влияет на качество воды.
Следом в Росприроднадзоре пообещали провести проверку после информации о том, что в Нижнем Тагиле ухудшилось и качество воздуха. Несмотря на то, что с 26 марта УГМС не ловит превышения в нашем городе, ведомство проведет собственные исследования близ главных городских загрязнителей и примет соответствующие меры.
Добавим, что на минувшей неделе УГМС объявляло двухдневное предупреждение об НМУ с 9 апреля. Пока результатов замеров за этот период на сайте нет.
Что касается итогов замеров за март, то мы подсчитали — в этом месяце горожане три дня дышали формальдегидом. Преимущественно он фиксировался на Сухоложском поселке. Статистика по замерам за март в принципе радует, ведь в феврале жители и гости Нижнего Тагила дышали выбросами ровно половину месяца. Продолжаем следить за качеством воздуха и ждем газоанализатор с техобслуживания из столицы России.
Тема экологии не раз поднималась и в юмористическом ключе. Так, «Уральские пельмени» в очередной раз пошутили про Нижний Тагил в одном из номеров. Герой Александра Попова, отдыхающий в Тагиле у бабушки, очень любит город за «зеленое небо, красный снег и отсутствие живности в водоемах».
В ноябре мы писали, что на предприятии были найдены превышения по выбросам в атмосферу, загрязнение водных объектов и другие серьезные нарушения. Главный загрязнитель Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК — не смог оспорить выявленные Росприроднадзором нарушения. Арбитражный суд отказал предприятию в удовлетворении и оставил без изменений решение ведомства.
Также Росприроднадзор нашел нарушения на предприятии Кировграда. Речь идет о заводе твердых сплавов. Ведомство выяснило, что нарушал правила обращения с отходами и вообще не имел лицензии на некоторые. Помимо этого, у завода выявили неудовлетворительное качество мониторинга объекта, а на выбросы веществ в атмосферу у кировградского завода нет специального разрешения.
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом местные жители продолжают жаловаться на отходы деятельности одноименного свинокомплекса. Так, активисты сняли видео, как из пульпопровода, выведенного с территории агропредприятия бьют фонтаны как минимум в двух местах. Из трубы сочится, уверены граждане, жидкая фракция навоза. Об этом свидетельствует тошнотворный запах, который сопровождает жизнь Горноуральского в течение многих лет. TagilCity.ru ждет ответ природоохранной прокуратуры о проверке на агрокомплексе «Горноуральский».
На минувшей неделе повестка была полна новостей о паводках и затоплениях. Тем не менее Свердловская область в список регионов, где на водных объектах есть какие-либо опасности, не попала. Тем временем серьезно пострадали города Оренбургской области, велик риск серьезного подтопления в Курганской и Челябинской областях.
В Свердловской области специалисты проверяют дамбы в преддверии половодья. В частности, после обследования водохранилищ Нижнего Тагила специалисты пришли к выводу, что половодье в нашем городе может пройти без обострений. Уровень воды в них назвали низким.
Однако так было не всегда. TagilCity.ru сделал подборку событий с критической ситуацией во время паводка и из-за неблагоприятных погодных условий, начиная с 2016 года. Затопленный будущий парк «Народный», плавающие по городу машины и трамваи, залитые проспекты — Уральский и Октябрьский, а также другие ЧП — в материале о тонущем Нижнем Тагиле.
Другая опасность в регионе — пожары. В правительстве отчитались, что на спецтехнику для тушения пожаров уже потратили 35 миллионов рублей. Она поможет справляться с возгораниями в труднодоступных и отдаленных местах.