Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны

На минувшей неделе TagilCity.ru вышел материал о том, что в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды. Эти данные официально озвучил главный санитарный врач города Юрий Бармин на заседании профильной комиссии в гордуме. Спасти ситуацию, уверены специалисты, может только станция водоподготовки «Южная». Еще Бармин отметил, что в городе снижается количество коммунальных аварий на системах водопровода и канализации, а это, в свою очередь, также позитивно влияет на качество воды.