tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны

Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны

15 апреля 2024, 11:40
Фото: tagilcity.ru
Редакция TagilCity.ru вспоминает, какие экологические события произошли на неделе с 8 по 15 апреля в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

На минувшей неделе TagilCity.ru вышел материал о том, что в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды. Эти данные официально озвучил главный санитарный врач города Юрий Бармин на заседании профильной комиссии в гордуме. Спасти ситуацию, уверены специалисты, может только станция водоподготовки «Южная». Еще Бармин отметил, что в городе снижается количество коммунальных аварий на системах водопровода и канализации, а это, в свою очередь, также позитивно влияет на качество воды.

Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
Узнать подробнее

Следом в Росприроднадзоре пообещали провести проверку после информации о том, что в Нижнем Тагиле ухудшилось и качество воздуха. Несмотря на то, что с 26 марта УГМС не ловит превышения в нашем городе, ведомство проведет собственные исследования близ главных городских загрязнителей и примет соответствующие меры.

Добавим, что на минувшей неделе УГМС объявляло двухдневное предупреждение об НМУ с 9 апреля. Пока результатов замеров за этот период на сайте нет.

Что касается итогов замеров за март, то мы подсчитали — в этом месяце горожане три дня дышали формальдегидом. Преимущественно он фиксировался на Сухоложском поселке. Статистика по замерам за март в принципе радует, ведь в феврале жители и гости Нижнего Тагила дышали выбросами ровно половину месяца. Продолжаем следить за качеством воздуха и ждем газоанализатор с техобслуживания из столицы России.

Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Тема экологии не раз поднималась и в юмористическом ключе. Так, «Уральские пельмени» в очередной раз пошутили про Нижний Тагил в одном из номеров. Герой Александра Попова, отдыхающий в Тагиле у бабушки, очень любит город за «зеленое небо, красный снег и отсутствие живности в водоемах».

«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
Узнать подробнее

В ноябре мы писали, что на предприятии были найдены превышения по выбросам в атмосферу, загрязнение водных объектов и другие серьезные нарушения. Главный загрязнитель Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК — не смог оспорить выявленные Росприроднадзором нарушения. Арбитражный суд отказал предприятию в удовлетворении и оставил без изменений решение ведомства.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения
Узнать подробнее

Также Росприроднадзор нашел нарушения на предприятии Кировграда. Речь идет о заводе твердых сплавов. Ведомство выяснило, что нарушал правила обращения с отходами и вообще не имел лицензии на некоторые. Помимо этого, у завода выявили неудовлетворительное качество мониторинга объекта, а на выбросы веществ в атмосферу у кировградского завода нет специального разрешения.

Росприроднадзор выявил нарушения в работе завода твердых сплавов в Кировграде
Узнать подробнее

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом местные жители продолжают жаловаться на отходы деятельности одноименного свинокомплекса. Так, активисты сняли видео, как из пульпопровода, выведенного с территории агропредприятия бьют фонтаны как минимум в двух местах. Из трубы сочится, уверены граждане, жидкая фракция навоза. Об этом свидетельствует тошнотворный запах, который сопровождает жизнь Горноуральского в течение многих лет. TagilCity.ru ждет ответ природоохранной прокуратуры о проверке на агрокомплексе «Горноуральский».

Навозные фонтаны: жители поселка под Тагилом жалуются на слив отходов свинокомплексом
Узнать подробнее

На минувшей неделе повестка была полна новостей о паводках и затоплениях. Тем не менее Свердловская область в список регионов, где на водных объектах есть какие-либо опасности, не попала. Тем временем серьезно пострадали города Оренбургской области, велик риск серьезного подтопления в Курганской и Челябинской областях.

В Свердловской области специалисты проверяют дамбы в преддверии половодья. В частности, после обследования водохранилищ Нижнего Тагила специалисты пришли к выводу, что половодье в нашем городе может пройти без обострений. Уровень воды в них назвали низким.

Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
Узнать подробнее

Однако так было не всегда. TagilCity.ru сделал подборку событий с критической ситуацией во время паводка и из-за неблагоприятных погодных условий, начиная с 2016 года. Затопленный будущий парк «Народный», плавающие по городу машины и трамваи, залитые проспекты — Уральский и Октябрьский, а также другие ЧП — в материале о тонущем Нижнем Тагиле.

Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Узнать подробнее

Другая опасность в регионе — пожары. В правительстве отчитались, что на спецтехнику для тушения пожаров уже потратили 35 миллионов рублей. Она поможет справляться с возгораниями в труднодоступных и отдаленных местах.

На спецтехнику для тушения пожаров в Свердловской области потратили 35 млн рублей
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Экология#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#Паводок#Кировград#Итоги#Юрий Бармин#ЕВРАЗ#Итоги недели
Подпишитесь
Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил
Вчера, 11:23
Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения
Вчера, 11:48
В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей
Сегодня, 09:40
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Сегодня, 09:54
ФСБ рассказала свердловчанам о поведении во время атаки беспилотников
Сегодня, 09:32
В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт
Вчера, 10:28
"