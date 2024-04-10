Все дамбы в Свердловской области будут проверены после ЧП в Орске

Он отметил, что все поручения уже отданы. По словам Шмыкова, собственники ГТС и эксплуатирующие их компании должны провести проверку. Кроме того, ситуацию нужно постоянно контролировать и измерять уровень воды, написал замгубернатора в своем Telegram.