Все дамбы в Свердловской области будут проверены после ЧП в Орске

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Он отметил, что все поручения уже отданы. По словам Шмыкова, собственники ГТС и эксплуатирующие их компании должны провести проверку. Кроме того, ситуацию нужно постоянно контролировать и измерять уровень воды, написал замгубернатора в своем Telegram.
Особенное внимание будет уделено объектам, расположенным на территориях Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Белоярского, Талицкого и Полевского городских округов, а также Нижнесергинского муниципального района. В этих городах на 2024 год запланировано проведение капремонтов.
Напомним, Свердловская область, по данным УГМС не вошла в перечень регионов, где имеется вероятность возникновения ЧС на реках и озерах.