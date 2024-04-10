tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Свердловской области замгубернатора назвал дамбы, требующие особого внимания

Все дамбы в Свердловской области будут проверены после ЧП в Орске

10 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI

В Свердловской области замгубернатора назвал дамбы, требующие особого внимания

Во время проведения подготовительных мероприятий к половодью в Свердловской области планируется провести проверку всех дамб, заявил замгубернатора Алексей Шмыков 9 апреля.

Он отметил, что все поручения уже отданы. По словам Шмыкова, собственники ГТС и эксплуатирующие их компании должны провести проверку. Кроме того, ситуацию нужно постоянно контролировать и измерять уровень воды, написал замгубернатора в своем Telegram.

Особенное внимание будет уделено объектам, расположенным на территориях Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Белоярского, Талицкого и Полевского городских округов, а также Нижнесергинского муниципального района. В этих городах на 2024 год запланировано проведение капремонтов.

Напомним, Свердловская область, по данным УГМС не вошла в перечень регионов, где имеется вероятность возникновения ЧС на реках и озерах.

#Экология#Проверка#Свердловская область#Вода#Водоем#Дамба#Екатеринбург#Ирина Кирилова#ЧС
Подпишитесь
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Добровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопления
Вчера, 08:57
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
8 апреля, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
8 апреля, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
8 апреля, 10:23
Наволочки нужны всегда: постельное белье для бойцов СВО собирают в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:53
"