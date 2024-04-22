Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Начнем с информации о качестве воздуха. На минувшей неделе — 15 и 16 апреля — в двух районах Нижнего Тагила стационарные посты уловили сероводород. Информация была получена от пунктов замеров «Уральского УГМС». Добавим, что до вечера 22 апреля в области действует предупреждение об НМУ.
К замерам редакции мы пока не приступили: газоанализатор до сих пор находится в Москве после замены аккумулятора. Пока данные от УГМС опубликованы до 18 апреля включительно, мы продолжим следить за результатами измерений.
От загрязненного воздуха на неделе пострадали и жители Верхней Салды. Однако это происходило из-за незаконной утилизации автомобильных покрышек частным лицом. Местный житель жег их, отчего 18 апреля небо над городом заволокло черным едким дымом. Мужчина уже получил протокол об административном нарушении.
Там же на неделе был зафиксирован пожар на городской свалке. Когда открытый огонь устранили, осталось тление, которое, по словам местных жителей, не прекращается. В мэрии обещают, что проблема с этим полигоном ТБО разрешится только тогда, когда в Нижнем Тагиле откроют полигон ТБО и мусоросортировочный комплекс.
Мор рыбы — жуткое зрелище. По неизвестным причинам в Шиловском пруду Красноуфимского района в Свердловской области погибла рыба. Местные жители сделали фотографии, на которых в большом количестве видны мертвые обитатели водоема. Самое жуткое, что на кадрах, сделанных под водой, рыбаки увидели дохлую рыбу, лежащую слоями. В этом водоеме также обитают лебеди.
Не отходя от водной темы: в Екатеринбурге пройден пик паводка, поэтому власти города не ожидают серьезных последствий «большой воды». Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле водохранилища не заполнились даже до подпорного уровня. От сильнейших наводнений пострадала Оренбургская и Курганская области.
На основном питьевом источнике Нижнего Тагила — Черноисточинском пруду — накануне побывала специальная комиссия. Присутствующие во главе с исполняющим обязанности природоохранного прокурора Артуром Штиром осмотрели берег в районе Крутики, усыпанный пенопластовой крошкой. В надзорном ведомстве предварительно подтвердили факты загрязнения, и теперь активисты ждут решения межрайонного нижнетагильского природоохранного прокурора по этому поводу. Также жители днем позже провели там субботник, но избавиться от мелкой фракции пенопласта им до конца не удалось.
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом вновь проверят поля, заливаемые жидким навозом, предположительно агрокомплексом «Горноуральский». В природоохранной прокуратуре редакции TagilCity.ru рассказали, что в марте там были представители Россельхознадзора. Для взятия проб они вновь приедут на место уже в мае 2024 года. Директора свинокомплекса Вадима Куликова предупредили о недопущении нарушения законодательства по обращению с землями. Местные жители тем временем жалуются на невыносимый запах в поселке, в частности, близ села Лая.
Среди других угроз региону были и есть пожары. Сейчас в области действует особый противопожарный режим, запрещающий открытое использование огня. На TagilCity.ru вышел материал о том, как в Свердловской области реабилитировали леса и спасали животных в минувшем сезоне. Так, правительство уже занимается озеленением пострадавших от огня участков: посадочный материал выращен. Саженцы сосен и елей готовы к высадке на территории.
Наступила пора субботников. Корреспондент TagilCity.ru сделал репортаж о том, как активисты Нижнего Тагила провели масштабный субботник в заброшенном фруктовом саду имени Кузьмы Рудого, у дома №80 по Красноармейской. Школьники, студенты и просто неравнодушные тагильчане собрали мешки мусора, веток и опавшей листвы. Общественный деятельно Иван Подмазов, организовавший субботник, сообщил редакции, что будет продолжать такую работу весь апрель. Его цель — восстановить заброшенную тагильскую локацию.