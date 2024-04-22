Итоги недели: сероводород, пожары в Верхней Салде и мертвая рыба

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом вновь проверят поля, заливаемые жидким навозом, предположительно агрокомплексом «Горноуральский». В природоохранной прокуратуре редакции TagilCity.ru рассказали, что в марте там были представители Россельхознадзора. Для взятия проб они вновь приедут на место уже в мае 2024 года. Директора свинокомплекса Вадима Куликова предупредили о недопущении нарушения законодательства по обращению с землями. Местные жители тем временем жалуются на невыносимый запах в поселке, в частности, близ села Лая.