Спасение животных и лесов: как развивается нацпроект «Экология» на Среднем Урале

Зимний подсчет в 2024 году показал численность областных охотничьих ресурсов. Так, количество сибирских косуль превысило 50 тысяч особей, лосей насчитали 55 тысяч, кабанов — три тысячи, порядка 5 тысяч лисиц, почти 100 тысяч зайцев-беляков. Белок оказалось больше всего — 106 тысяч, меньше всего росомах — всего 134. На Среднем Урале также обитают 521 тысяча рябчиков, в два раза меньше тетеревов, 112,5 тысяч глухарей и более 56 тысяч куропаток.