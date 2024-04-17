Спасение животных и лесов: как развивается нацпроект «Экология» на Среднем Урале

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Низкое количество осадков и высокие температуры воздуха стали основными причинами возникновения пожаров в Свердловской области в прошлом году. По подсчетам специалистов, 1127 возгораний охватили огнем более 357 тысяч гектаров леса. Для восстановления лесного фонда в 2024 году на Среднем Урале, начиная с мая, высадят порядка 16 миллионов деревьев на территории 30 тысяч гектаров. Глава региона Евгений Куйвашев отметил важность озеленения участков, которые сильнее всего пострадали от огня.
Наши специалисты полностью подготовились к проведению всех необходимых работ. Главная задача национального проекта «Экология» — максимальное освобождение территорий от последствий прошлогодних лесных пожаров, — пояснил областной министр природы и экологии Денис Мамонтов.
Весь объем необходимого посадочного материала выращен в свердловских питомниках. Помимо этого, реализации намеченных планов помогут саженцы с закрытой корневой системой и три тысячи килограммов посевного материала. Самыми популярными являются сеянцы сосны и ели.
Первым этапом восстановления станет озеленение территории на площади более 4,5 тысячи гектаров. Для этого в конце апреля почву обработают и подготовят к посадке.
Восстановление лесного фонда происходит в основном в местах, где гибель деревьев обусловлена пожарами, вырубкой или рядом других причин. Главная экологическая задача, стоящая перед специалистами, — сохранение биологического разнообразия и функционала лесов Свердловской области.
В Свердловской области работают учетчики, которые выявляют общее количество животных и птиц в лесах региона. Для определения точного числа зверей специалисты и охотопользователи исследуют огромное количество маршрутов, на которых изучаются следы на снегу и сумма взлетов с деревьев и земли. Во время проведения работ инспекторы отметили численность 16 видов млекопитающих и 5 видов птиц.
Кроме маршрутного учета специалисты используют в своей работе метод шумового прогона. Животных и птиц считали в лесах, на болотах, а также в полях. Места поиска определяются в зависимости от их образа жизни и ареала обитания. Реализация планов по сохранению видового разнообразия животного мира способствует достижению целей национального проекта «Экология», — рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.
На территориях закрепленных охотугодий зимний подсчет проводят специально подготовленные учетчики. На сегодняшний день в регионе работают 186 охотпользователей, а в их ведении находятся 260 охотхозяйств.
Зимний подсчет в 2024 году показал численность областных охотничьих ресурсов. Так, количество сибирских косуль превысило 50 тысяч особей, лосей насчитали 55 тысяч, кабанов — три тысячи, порядка 5 тысяч лисиц, почти 100 тысяч зайцев-беляков. Белок оказалось больше всего — 106 тысяч, меньше всего росомах — всего 134. На Среднем Урале также обитают 521 тысяча рябчиков, в два раза меньше тетеревов, 112,5 тысяч глухарей и более 56 тысяч куропаток.
Общее поголовье зверей и птиц высчитывается согласно определенным формулам. Результаты и записи, полученные со спутниковых навигаторов, отправляются в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для дальнейшей обработки.