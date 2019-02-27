Ежедневные рейсы в Батуми появятся в аэропорту Кольцово

На самолётах первого перевозчика можно будет совершать полёты на морской курорт трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам, самолёты «Победы» будут совершать четыре вылета в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полёт займёт около 3,5 часов.