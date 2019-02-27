Ежедневные рейсы в Батуми появятся в аэропорту Кольцово

Posted 27 февраля 2019,, 03:00
Published 27 февраля 2019,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 4 июня авиарейсы из Екатеринбурга в Батуми возобновит компания «Уральские авиалиний», а с 7 июня рейсы запустит авиакомпания «Победа».
На самолётах первого перевозчика можно будет совершать полёты на морской курорт трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам, самолёты «Победы» будут совершать четыре вылета в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полёт займёт около 3,5 часов.
Грузия является одним из самых популярных туристических направлений Кольцово. В 2018 году пассажиропоток в Тбилиси и Батуми превысил 46 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.