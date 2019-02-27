tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2019,, 03:00

Published 27 февраля 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ежедневные рейсы в Батуми появятся в аэропорту Кольцово

27 февраля 2019, 03:00
В июне 2019 года в расписании международных рейсов аэропорта Кольцово произойдут изменения. Будут добавлены авиарейсы в культурный, экономический и туристический центр Грузии – город Батуми.

С 4 июня авиарейсы из Екатеринбурга в Батуми возобновит компания «Уральские авиалиний», а с 7 июня рейсы запустит авиакомпания «Победа».

На самолётах первого перевозчика можно будет совершать полёты на морской курорт трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам, самолёты «Победы» будут совершать четыре вылета в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полёт займёт около 3,5 часов.

Грузия является одним из самых популярных туристических направлений Кольцово. В 2018 году пассажиропоток в Тбилиси и Батуми превысил 46 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Материалы по теме
Два новых авиарейса из Екатеринбурга появятся в расписании аэропорта Кольцово
#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Кольцово#Самолет#Авиарейс#Грузия#Аэропорт#Авиарейсы из Екатеринбурга#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07