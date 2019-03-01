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Posted 1 марта 2019,, 11:39

Published 1 марта 2019,, 11:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Количество детских изнасилований в Свердловской области выросло втрое в 2018 году

1 марта 2019, 11:39
В 2018 году в Свердловской области зарегистрированы 86 случаев детских изнасилований, в 2017 году их было 27.

По мнению детского омбудсмена Игоря Морокова, данная статистика связана с повышением доверия граждан к представителям правоохранительных органов. По его мнению, раньше данные ситуации скрывались, а теперь люди обращаются за защитой, а полицейские работают результативно.

Еще одной причиной роста преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по словам Морокова, является изменение практики. Теперь изготовление детской порнографии квалифицируется как развратные действия. В 2018 году таких преступлений произошло 855, в 2017 – 688.

Кроме того, к преступлениям против несовершеннолетних относится неуплата алиментов. В 2018 году возбуждены 1 150 уголовных дел против родителей должников. В 2017 таких дел было 518.

Всего в 2018 году зарегистрированы 3 297 преступлений против детей, в 2017 году – 2 452, сообщает 66.RU.

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#Общество#Свердловская область#Полиция#Игорь Мороков#Педофилия#Несовершеннолетние#Дарья Зайцева
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