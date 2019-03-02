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Posted 2 марта 2019,, 05:30

Published 2 марта 2019,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Враг не пройдёт: дети сыграли в войну со священниками в Нижних Сергах

2 марта 2019, 05:30
Масштабная военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в Нижних Сергах. В ней приняли участие более 150 подростков из пяти приходов, священников, а также десятки военных и спасателей МЧС.

Мероприятие, приуроченное к 75-летию снятия блокады Ленинграда, прошло 1 марта. Для участия в «боевых действиях» приехали воспитанники воскресных школ Иоанна Предтеченского собора города Екатеринбурга, Вознесенского собора из города Михайловска, Введенского архиерейского подворья посёлка Верхние Серги, храма Иоанна Предтечи и храма Воздвижения Креста Господня города Нижние Серги, а также ребята из патриотического клуба «Русичи».

При помощи священнослужителей, военных и спасателей участники погрузились в импровизированные боевые действия и продемонстрировали навыки выживания в условиях, приближенным к боевым. Им показали, как собирать и разбирать автоматы, использовать средства химической защиты. Кульминацией стал выезд деревянного танка на гусеничном ходу на поле боя. Подобные игры проводятся в Нижних Сергах в 5-ый раз. Особенностью «Зарницы-2019» стало большое скопление детей и присутствие техники, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

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#Свободное время#Дети#Священник#Война#Зарница#Екатерибургская епархия#Нижние Серги
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