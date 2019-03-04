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Posted 4 марта 2019, 01:30

Published 4 марта 2019, 01:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Женщины-заключенные краснотурьинской ИК-16 пожаловались на пытки

4 марта 2019, 01:30
В Краснотурьинске заключенные ИК-16 для женщин пожаловались общественнику Алексею Соколову на условия отбывания наказания. Женщины-заключенные не довольны отсутствием горячей воды, ограничением на телефонные звонки и операцией «пожар».

Общественник побывал в исправительном учреждении и после написал в Facebook, что колония больше похожа на концлагерь.

У них есть операция «пожар»: когда осужденные носятся по отряду со своими матрасами и табуретками, вынося их в локальный участок. Или операция «навоз»: навоз из свинарника грузишь в мешки из-под сахара и на себе несешь в жилую зону...

Также общественник рассказал, что в камерах запрещается хранить мыло, зубную щетку, кружку и полотенце, мыться приходится ледяной водой, а телефон постоянно не работает. Кроме того, заключенным запрещено сидеть в камерах, от длительного стояния некоторым становилось плохо.

Все показания заключенных Соколов записал на камеру и предал следователям.

В колонии информацию опровергли, сказав, что действия при пожаре отрабатываются как заключенными, так и сотрудниками, к работе на территории учреждения женщин привлекают не более двух часов в неделю. Также в колонии рассказали, что все необходимые гигиенические процедуры организованы для заключенных в обычном порядке, в душевых комнатах, пишет «Комсомольская правда».

#Общество#Краснотурьинск#Жалоба#Женщины#Колония#Пытки
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