Женщины-заключенные краснотурьинской ИК-16 пожаловались на пытки

В колонии информацию опровергли, сказав, что действия при пожаре отрабатываются как заключенными, так и сотрудниками, к работе на территории учреждения женщин привлекают не более двух часов в неделю. Также в колонии рассказали, что все необходимые гигиенические процедуры организованы для заключенных в обычном порядке, в душевых комнатах, пишет «Комсомольская правда».