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Posted 6 марта 2019, 12:12

Published 6 марта 2019, 12:12

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Работники театров сыграют в футбол, волейбол и шахматы в Нижнем Тагиле

6 марта 2019, 12:12
Работники театров Свердловской области сыграют в футбол, волейбол, шахматы, посоревнуются в плавании на «Театралиаде-2019» в Нижнем Тагиле.

«Театралиада-2019» в Нижнем Тагиле состоится 18 марта. В ней примут участие 9 команд театров Свердловской области. Среди заявившихся – Свердловские театры драмы и музыкальной комедии, Екатеринбургский театр юного зрителя, Серовский театр музкомедии, Дом актера, Тагильский театр кукол и драматический театр. Впервые в мероприятии примет участие команда колледжа искусств из Екатеринбурга.

Работники театров сразятся на турнирах по плаванию, шахматам, мини-футболу, веселых стартах. В рамках мероприятия будут разыграны 12 дипломов и супер-кубок, его получит команда, набравшая больше всего баллов в общем зачете.

Организатором спортивного мероприятия является драматический театр Нижнего Тагила. Состязания проходят в ФОКе «Президентский», информирует администрация города.

#Спорт#Свободное время#Нижний Тагил#ФОК «Президентский»#Театр
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