Глобальное потепление на Урале помогает клещам и убивает белых медведей

Posted 9 марта 2019, 05:14
Published 9 марта 2019, 05:14
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
На сегодняшний день клещи встречаются даже на севере России. На Урале численность клеща растет. Ученые видят причину в глобальном потеплении.
Теплые зимы помогают выживать насекомым, в то время как в Арктике за последние 10 лет популяция белых медведей сократилась на 40%.
Потепление влияет и на уральские ледники, которых в прошлом веке было 143. Специалисты также отмечают, что средняя температура воздуха в зимний период увеличилась на 1,3 градуса.
Как отмечают ученые, глобальное потепление стало виной сдвига границы леса вдоль Уральского хребта. Граница теперь располагается выше в горах. На юге Урала горная тундра начала зарастать лесом, пишет «Российская газета».
Ранее СМИ писали о двух случаях укуса клеща в Екатеринбурге в этом году. В Нижнем Тагиле в 2018 году первый случай укуса клеща был зафиксирован 1 апреля.