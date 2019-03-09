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Posted 9 марта 2019, 05:14

Published 9 марта 2019, 05:14

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Глобальное потепление на Урале помогает клещам и убивает белых медведей

9 марта 2019, 05:14
На Урале увеличивается число клещей из-за глобального потепления. По этой же причине вымирают белые медведи в Арктике.

На сегодняшний день клещи встречаются даже на севере России. На Урале численность клеща растет. Ученые видят причину в глобальном потеплении.

Теплые зимы помогают выживать насекомым, в то время как в Арктике за последние 10 лет популяция белых медведей сократилась на 40%.

Потепление влияет и на уральские ледники, которых в прошлом веке было 143. Специалисты также отмечают, что средняя температура воздуха в зимний период увеличилась на 1,3 градуса.

Как отмечают ученые, глобальное потепление стало виной сдвига границы леса вдоль Уральского хребта. Граница теперь располагается выше в горах. На юге Урала горная тундра начала зарастать лесом, пишет «Российская газета».

Ранее СМИ писали о двух случаях укуса клеща в Екатеринбурге в этом году. В Нижнем Тагиле в 2018 году первый случай укуса клеща был зафиксирован 1 апреля.

#Здоровье#Клещи#Глобальное потепление#Медведь#Клещ
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