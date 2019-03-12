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Posted 12 марта 2019, 10:35

Published 12 марта 2019, 10:35

Modified 19 августа 2024, 22:19

Updated 19 августа 2024, 22:19

Тагильского маньяка проверяют на причастность к изнасилованию женщины на Тагилстрое

Тагильского маньяка проверяют на причастность к изнасилованию женщины на Тагилстрое

12 марта 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера, которого полицейские Нижнего Тагила задержали 28 февраля, проверяют на причастность ещё к одному преступлению. Об этом корреспонденту TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2018 года, по версии правоохранителей, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ещё одну тагильчанку. Пока 27-летний житель Кировграда дал признательные показания только по трём случаям – двум нападениям на женщин на ГГМ и на вагонскую школьницу. 6 марта первые две пострадавшие его опознали, а результаты предварительной экспертизы также дали положительное заключение.

5 марта Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

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