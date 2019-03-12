Тагильского маньяка проверяют на причастность к изнасилованию женщины на Тагилстрое

Posted 12 марта 2019, 10:35
Published 12 марта 2019, 10:35
Modified 19 августа 2024, 22:19
Updated 19 августа 2024, 22:19
В ноябре 2018 года, по версии правоохранителей, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ещё одну тагильчанку. Пока 27-летний житель Кировграда дал признательные показания только по трём случаям – двум нападениям на женщин на ГГМ и на вагонскую школьницу. 6 марта первые две пострадавшие его опознали, а результаты предварительной экспертизы также дали положительное заключение.
5 марта Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила заключил подозреваемого под стражу на два месяца.