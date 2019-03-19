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Posted 19 марта 2019,, 02:00

Published 19 марта 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловские издатели и программисты возглавили ТОП зарплат в регионе

19 марта 2019, 02:00
Рейтинг самых высокооплачиваемых видов деятельности в Свердловской области опубликовал Свердловскстат. Первые строчки заняли работники в области информации и связи.

Самую высокую зарплату в январе 2019 года получили сотрудники в области информации и связи. Их среднемесячный доход составил 57,3 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли научные исследователи и разработчики (56,7 тыс. рублей), а также финансисты и страховщики (54,5 тыс. рублей).

Сотрудники гостиниц и предприятий общепита получили в январе самую маленькую зарплату. В среднем она составила 21,7 тыс. рублей, сообщает Свердловскстат в своём отчёте.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Финансы#Зарплата#Информация#Рейтинг#Связь#Страхование#Программист
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