Свердловские издатели и программисты возглавили ТОП зарплат в регионе

Posted 19 марта 2019,, 02:00
Published 19 марта 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Самую высокую зарплату в январе 2019 года получили сотрудники в области информации и связи. Их среднемесячный доход составил 57,3 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли научные исследователи и разработчики (56,7 тыс. рублей), а также финансисты и страховщики (54,5 тыс. рублей).
Сотрудники гостиниц и предприятий общепита получили в январе самую маленькую зарплату. В среднем она составила 21,7 тыс. рублей, сообщает Свердловскстат в своём отчёте.