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Программист

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2024
Мертвецы, секретные фонды и аниме: как прошел фестиваль гик-культуры в Екатеринбурге
2 сентября, 08:59
Количество резюме в Свердловской области увеличилось на 19% с начала 2024 года
В Свердловской области стало больше опубликованных резюме. В мае 2024 года объявлений о поиске работы было опубликовано до 136,5 тысячи.
13 июня, 08:46
В Нижнем Тагиле завершается весенний набор детей в IT-академию
21 марта, 08:51
Программиста на зарплату полмиллиона ищут для работы в Казахстане
В Екатеринбурге открыта вакансия программиста, которому ежемесячно готовы платить полмиллиона рублей. Работодатель находится в Казахстане, а формат работы офисный.
15 марта, 12:34
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге
В Екатеринбурге более 150 тысяч заплатят монтажнику, токарю, руководителю проектов и программисту.
6 февраля, 11:00
2023
Еще одна жительница Нижнего Тагила поступила в МГУ
Еще одна жительница Нижнего Тагила стала студенткой МГУ. Это выпускница школы №100 Анастасия Павлова.
9 октября 2023, 10:21
В Тагиле театральную площадь захватили лошади, а в школьники номинированы на ТЭФИ
24 сентября 2023, 16:11
В Екатеринбурге ищут работников на зарплату 300 тысяч рублей
На зарплаты свыше 200 тысяч рублей в Екатеринбурге ищут специалистов.
24 сентября 2023, 07:43
Свердловская область вошла в тройку лидеров по развитию IT-отрасли в России
25 июля 2023, 10:58
2022
В Березовском подросток самостоятельно починил уличный фонтан
Фонтан, который не смогли починить специалисты из Москвы, привел в порядок подросток из Березовского.
6 сентября 2022, 04:59
Отрезавшего палец свердловчанке убийцу отправили в колонию
22 июня 2022, 05:18
2020
Тагильские программисты разработали прогнозирующую болезни сердца систему
30 ноября 2020, 13:49
Тагильские программисты работают над предотвращением утечки данных клиентов банков
12 октября 2020, 16:30
В Минздраве рассказали, люди каких профессий чаще болеют
25 февраля 2020, 07:14
2019
Тагильские программисты победили в 36-часовом хакатоне всероссийского IT-конкурса
30 июля 2019, 07:39
2018
«ВКонтакте» подарит 2,5 миллиона рублей молодым программистам
23 февраля 2018, 04:40
2017
Победитель конкурса на создание тагильского бота по криптовалюте получит 50 000
10 декабря 2017, 16:05
Программист-разработчик требуется в компанию Viasite Нижнего Тагила
29 мая 2017, 11:45
2016
Программист из Минобороны Свердловской области был найден мертвым
В столице Урала накануне с собой покончил сотрудник Министерства обороны – 39-летний программист Удинцев А. Эту версию выдвинули сотрудники полиции, не обнаружив на теле погибшего следов насильственной смерти.
4 ноября 2016, 03:00
2015
Сделать мир ближе. Тагильский программист создает сайты для глухих
Александр Жученко из Нижнего Тагила – программист с сильной жизненной позицией. В 90-х он получил пулю в голову, тогда мужчина работал начальником службы безопасности у одного из уральских предпринимателей. В 28 лет он оглох. Тогда мужчине пришлось освоить новую профессию, изучить компьютер, научиться продвижению сайтов. Через некоторое время Александр стал полноценным востребованным программистом. Программистом, который хочет помогать другим людям, оказавшимся в таком же положении.
29 сентября 2015, 12:30

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