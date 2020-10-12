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Тагильские программисты работают над предотвращением утечки данных клиентов банков

12 октября 2020, 21:30
Два программиста из Нижнего Тагила и IT-специалист из Карпинска работают над проектом, который поможет защитить персональные данные клиентов банков, сообщает ИА «Все новости».

Они планируют завершить работу в январе 2021 года.

Модуль опросов для Центробанка России, который можно встроить в любой мобильный банк, была разработана тагильчанами в 2019 году. Дополнительно молодые люди написали схожую программу и для банкомата, но она не получила дальнейшего развития. Тогда команда решила расширить концепцию, чтобы та могла работать для всех банков.

Мы же спроектировали такую систему, которая позволит банкам заказывать проведение этих опросов без передачи контактных данных своих клиентов. Другими словами, стараемся, чтобы вам меньше звонили и навязывали кредиты, прокомментировал Егор Богданов.

Программисты показали свою разработку в Фонде содействия инноваций и получили грант 500 тысяч рублей на дальнейшие работы. Если все испытания пройдут успешно, команду ожидает еще один грант в размере трех миллионов рублей на коммерческий запуск проекта, который запланирован в конце 2021 года.

Напомним, в сентябре трое свердловчан победили в конкурсе «Лидеры России» и получили грант на обучение – один миллион рублей.

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#Банки#Грант#Программист#Нижний Тагил#Общество
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