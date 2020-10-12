Тагильские программисты работают над предотвращением утечки данных клиентов банков

Модуль опросов для Центробанка России, который можно встроить в любой мобильный банк, была разработана тагильчанами в 2019 году. Дополнительно молодые люди написали схожую программу и для банкомата, но она не получила дальнейшего развития. Тогда команда решила расширить концепцию, чтобы та могла работать для всех банков.