В Березовском подросток самостоятельно починил уличный фонтан

Починил его 14-летний школьник, пишет Ура.ру со ссылкой на директора парка Победы, где сломалось оборудование, Кирилла Чердынцева. Фонтан сломался из-за программного обеспечения.
Мы приглашали московских мастеров, челябинских, просили умудренных опытом программистов — никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — нет, - сказал директор.
По его словам, даже создатели оборудования развели руками м сказали, что не знают, что делать. Далее, когда директор пообщался с инженером парка, тот рассказал, что его 14-летний сын талантливый программист. За неделю школьник разбирал программу, написал новую и привел фонтан в порядок.