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В Березовском подросток самостоятельно починил уличный фонтан

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
Фонтан, который не смогли починить специалисты из Москвы, привел в порядок подросток из Березовского.

Починил его 14-летний школьник, пишет Ура.ру со ссылкой на директора парка Победы, где сломалось оборудование, Кирилла Чердынцева. Фонтан сломался из-за программного обеспечения.

Мы приглашали московских мастеров, челябинских, просили умудренных опытом программистов — никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — нет, - сказал директор.

По его словам, даже создатели оборудования развели руками м сказали, что не знают, что делать. Далее, когда директор пообщался с инженером парка, тот рассказал, что его 14-летний сын талантливый программист. За неделю школьник разбирал программу, написал новую и привел фонтан в порядок.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Фонтан#Подросток#Починил#Программист
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