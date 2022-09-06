В Березовском подросток самостоятельно починил уличный фонтан

По его словам, даже создатели оборудования развели руками м сказали, что не знают, что делать. Далее, когда директор пообщался с инженером парка, тот рассказал, что его 14-летний сын талантливый программист. За неделю школьник разбирал программу, написал новую и привел фонтан в порядок.