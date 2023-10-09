Еще одна жительница Нижнего Тагила поступила в МГУ

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Девушка поступила на физический факультет, она выбрала направление «Фундаментальная и прикладная физика», сообщает «Тагильский рабочий».
Студентка призналась, что очень любит физику и уверена, что профессия, на которую она обучится, будет популярна.
У меня много времени, чтобы точно определиться с тем, кем хочу быть. В будущем смогу, например, вести научную деятельность, работать в банке или стать программистом. Думаю, что больше перспектив откроет для меня вуз, — рассказала Анастасия.
По словам тагильчанки, поступить именно в МГУ она мечтала с 9 класса. Ей уже нравится атмосфера, которая царит в университете. Также ее устраивает общежитие, в котором она поселилась. После МГУ Анастасия хотела бы получить образование за границей.
К экзаменам тагильчанка готовилась упорно. В итоге она сдала русский язык и физику на 95 баллов, а математику — на 90.