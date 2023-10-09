Еще одна жительница Нижнего Тагила поступила в МГУ

По словам тагильчанки, поступить именно в МГУ она мечтала с 9 класса. Ей уже нравится атмосфера, которая царит в университете. Также ее устраивает общежитие, в котором она поселилась. После МГУ Анастасия хотела бы получить образование за границей.



К экзаменам тагильчанка готовилась упорно. В итоге она сдала русский язык и физику на 95 баллов, а математику — на 90.