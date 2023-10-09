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Еще одна жительница Нижнего Тагила поступила в МГУ

Еще одна жительница Нижнего Тагила поступила в МГУ

9 октября 2023, 10:21
Фото: «Тагильский рабочий»
Еще одна жительница Нижнего Тагила стала студенткой МГУ. Это выпускница школы №100 Анастасия Павлова.

Девушка поступила на физический факультет, она выбрала направление «Фундаментальная и прикладная физика», сообщает «Тагильский рабочий».

Студентка призналась, что очень любит физику и уверена, что профессия, на которую она обучится, будет популярна.

У меня много времени, чтобы точно определиться с тем, кем хочу быть. В будущем смогу, например, вести научную деятельность, работать в банке или стать программистом. Думаю, что больше перспектив откроет для меня вуз, — рассказала Анастасия.

По словам тагильчанки, поступить именно в МГУ она мечтала с 9 класса. Ей уже нравится атмосфера, которая царит в университете. Также ее устраивает общежитие, в котором она поселилась. После МГУ Анастасия хотела бы получить образование за границей.

К экзаменам тагильчанка готовилась упорно. В итоге она сдала русский язык и физику на 95 баллов, а математику — на 90.

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#Нижний Тагил#Общежитие#Математика#Русский язык#Программист#Экзамены#Физика#Выпускница#Дарья Сорокина#МГУ#Прикладная физика#Анастасия Павлова#Научная деятельность
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