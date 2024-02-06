Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Подборку самых привлекательных вакансий составили специалисты сервиса «Зарплата.ру».
Так, в городе ищут монтажника, который займется установкой систем увлажнения. Ему обещают оклад до 200 тысяч рублей с перспективой карьерного роста.
169 тысяч рублей предлагают начальнику проектов в геологии. От 150 тысяч рублей может заработать программист С++.
Еще одна вакантная должность — токарь-карусельщик. Ему обещают до 150 тысяч рублей. Аналогичный оклад обещают управляющему флоатингом-центром.
Открыта и вакансия специалиста по работе с искусственным камнем. Ему обещают до 120 тысяч рублей. Актуальна и должность врача-колопроктолога с ежемесячным заработком от 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что более 50% жителей регионе чаще увольняются из-за маленьких зарплат.