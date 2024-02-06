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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Специалиста на зарплату 200 тысяч ищут в Екатеринбурге

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге

6 февраля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

Специалиста на зарплату 200 тысяч ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более 150 тысяч заплатят монтажнику, токарю, руководителю проектов и программисту.

Подборку самых привлекательных вакансий составили специалисты сервиса «Зарплата.ру».

Так, в городе ищут монтажника, который займется установкой систем увлажнения. Ему обещают оклад до 200 тысяч рублей с перспективой карьерного роста.

169 тысяч рублей предлагают начальнику проектов в геологии. От 150 тысяч рублей может заработать программист С++.

Еще одна вакантная должность — токарь-карусельщик. Ему обещают до 150 тысяч рублей. Аналогичный оклад обещают управляющему флоатингом-центром.

Открыта и вакансия специалиста по работе с искусственным камнем. Ему обещают до 120 тысяч рублей. Актуальна и должность врача-колопроктолога с ежемесячным заработком от 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 50% жителей регионе чаще увольняются из-за маленьких зарплат.

Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%
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