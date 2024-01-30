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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге

Уборщику и токарю предлагают самые высокие зарплаты в Екатеринбурге

30 января 2024, 10:38
Фото: 1MI

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге

Названы самые высокие зарплаты, которые сейчас предлагаются на рынке труда в Екатеринбурге.

Так, места доступны для токаря-расточника, машиниста экскаватора, обрубщика и уборщика. Их оклады могут достигнуть 160 тысяч рублей, сообщили в сервисе «Зарплата.ру».

Так, токарю гарантированно заплатят 160 тысяч рублей в месяц. Это работа вахтовым методом. Машинисту экскаватора также предлагают до 160 тысяч рублей. До 110 тысяч рублей может ежемесячно заработать обрубщик.

Закрыла рейтинг высокооплачиваемой работы в январе вакансия уборщика. Прибираться ему нужно будет на производстве. За работу вахтовым методом кандидату готовы заплатить 103 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в городе также ищут высокооплачиваемого мастера маникюра, которому предложат зарплату до 286 тысяч рублей.

Работодатель ищет специалиста на зарплату до миллиона рублей
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#Общество#Свердловская область#Работа#Зарплата#Вакансии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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