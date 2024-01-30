Уборщику и токарю предлагают самые высокие зарплаты в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Так, места доступны для токаря-расточника, машиниста экскаватора, обрубщика и уборщика. Их оклады могут достигнуть 160 тысяч рублей, сообщили в сервисе «Зарплата.ру».
Так, токарю гарантированно заплатят 160 тысяч рублей в месяц. Это работа вахтовым методом. Машинисту экскаватора также предлагают до 160 тысяч рублей. До 110 тысяч рублей может ежемесячно заработать обрубщик.
Закрыла рейтинг высокооплачиваемой работы в январе вакансия уборщика. Прибираться ему нужно будет на производстве. За работу вахтовым методом кандидату готовы заплатить 103 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в городе также ищут высокооплачиваемого мастера маникюра, которому предложат зарплату до 286 тысяч рублей.