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Posted 19 марта 2019, 13:07

Published 19 марта 2019, 13:07

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Три контейнерные площадки установят в районе 9-го поселка в Нижнем Тагиле

19 марта 2019, 13:07
На территории 9-го поселка в Нижнем Тагиле будут установлены три дополнительные контейнерные площадки. Выбор мест для их размещения предстоит сделать жителям.

Мэр города Владислав Пинаев провел выездное совещание в Дзержинском районе по вопросам сбора и вывоза ТКО из частного сектора. Обсуждение велось с главой районной администрации, представителями регоператора, компании-перевозчика и ТОС «Девятый поселок».

На территории населенного пункта существуют два места для сбора твердых коммунальных отходов. В ходе обсуждения было предложено установить три дополнительные площадки для сбора ТКО.

Представители выбрали пять подходящих по требованиям мест для размещения площадок по адресам: улица Котовского, Калинина, Белинского, Сергея Коровина; переулок Незаметный. Жителям населенного пункта предстоит самим решить, где будут располагаться места для сбора мусора, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Мусор#Вывоз мусора#Мусорный контейнер#Площадки#Рифей
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