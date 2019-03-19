Три контейнерные площадки установят в районе 9-го поселка в Нижнем Тагиле

На территории 9-го поселка в Нижнем Тагиле будут установлены три дополнительные контейнерные площадки. Выбор мест для их размещения предстоит сделать жителям.

Мэр города Владислав Пинаев провел выездное совещание в Дзержинском районе по вопросам сбора и вывоза ТКО из частного сектора. Обсуждение велось с главой районной администрации, представителями регоператора, компании-перевозчика и ТОС «Девятый поселок». На территории населенного пункта существуют два места для сбора твердых коммунальных отходов. В ходе обсуждения было предложено установить три дополнительные площадки для сбора ТКО. Представители выбрали пять подходящих по требованиям мест для размещения площадок по адресам: улица Котовского, Калинина, Белинского, Сергея Коровина; переулок Незаметный. Жителям населенного пункта предстоит самим решить, где будут располагаться места для сбора мусора, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.