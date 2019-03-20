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Posted 20 марта 2019,, 07:22

Published 20 марта 2019,, 07:22

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Четыре окровавленных трупа найдены в частном доме в Полевском

20 марта 2019, 07:22
Четыре трупа обнаружены в частном доме в Полевском, подозреваемый в убийстве задержан и помещен под арест.

В дежурную часть Полевского поступило сообщение о том, что в одном из частных домов находится мужчина, объявленный в розыск в конце февраля. Правоохранители выехали на место и, в ходе осмотра дома, обнаружили в шкафу труп пропавшего. У мужчины было перерезано горло.

Позже сотрудники полиции вновь приехали по указанному адресу и провели осмотр. Полицейские обнаружили еще три трупа с ножевыми ранениями. Убитые находились в погребе. Их личности пока не установлены.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний местный житель. Он заключен под стражу.

По предварительной версии, между подозреваемым и одним из убитых произошел конфликт на почве распития алкоголя. Мужчина нанес оппоненту ножевое ранение, от которого тот скончался. С целю сокрытия преступления молодой человек зарезал свидетелей и спрятал тела. В этом ему помогла сожительница, пишут «Вечерние Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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