Четыре окровавленных трупа найдены в частном доме в Полевском

По предварительной версии, между подозреваемым и одним из убитых произошел конфликт на почве распития алкоголя. Мужчина нанес оппоненту ножевое ранение, от которого тот скончался. С целю сокрытия преступления молодой человек зарезал свидетелей и спрятал тела. В этом ему помогла сожительница, пишут «Вечерние Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.