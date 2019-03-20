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Posted 20 марта 2019, 13:07

Published 20 марта 2019, 13:07

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Страшная «Сказка»: в детсаду под Нижним Тагилом на малышей падает потолок

20 марта 2019, 13:07
Детский сад №24 «Сказка» в посёлке Горноуральский много лет нуждается в ремонте. Родители воспитанников рассказали TagilCity.ru, что их дети вынуждены пребывать в жутких условиях. Денег на ремонт нет, а в этом году ситуация в здании с 40-летней историей обострилась до предела.

Родители бьют тревогу: детский садик разрушается, все инстанции в курсе, однако до сих пор необходимой суммы выделено не было. По словам собеседников редакции, ситуация в 2019 году обострилась до предела.

Сейчас многие группы в садике находятся в аварийном положении. В здании протекает кровля, ужасные потолки, всё это бежит по проводке, всё сыпется с потолка. Эта крыша бежит неизвестно сколько лет, в этом году там всё рушится. Как нам объясняет заведующая, нужны очень большие деньги, которые не выделяются,рассказала TagilCity.ru мама одного из воспитанников детского сада №24.

Ранее руководство садика обращалось в управление образования Горноуральского городского округа, смета ремонта составляет 6,5 млн рублей.

Неоднократно мы обращались к начальнику образования Андрею Луневу, письма написаны, копии на месте, смета составлена. На этой неделе у нас был депутат Виталий Чесноков. Пока вопрос решается, но мы очень надеемся на положительное решение,пояснила TagilCity.ru заместитель заведующей детского сада Анна Банных.

В управлении образования TagilCity.ru объяснили – денег на ремонт детского сада нет и не предвидится. В здании будет проведён только лоскутный ремонт, объём которого в скором времени оценят специалисты управления капитального строительства.

Смета на 6,5 млн рублей – огромные для нас деньги. На сегодняшний день в бюджете таких средств не запланировано. Как только кровля подсохнет, как только по технологии это возможно будет сделать, мы проведём лоскутный ремонт. Полную смену кровли мы себе, к сожалению, позволить не сможем. Мягкие кровли на Урале при наших температурных перепадах – это всегда бедствие, неизвестно, что, где и когда выстрелит,заявил TagilCity.ru Андрей Лунев.

Для безопасности детей в детском саду чиновники решили объединить некоторые группы, чтобы «пережить этот неприятный период».

Там есть непростая ситуация в одной из групп. В коллективе было принято решение несколько уплотнить, где это возможно, чтобы этот неприятный период пережить,пояснил Лунев.

#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Эксклюзив#Горноуральский#Ремонт#Детские сады#Поселок
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