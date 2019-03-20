Страшная «Сказка»: в детсаду под Нижним Тагилом на малышей падает потолок

Смета на 6,5 млн рублей – огромные для нас деньги. На сегодняшний день в бюджете таких средств не запланировано. Как только кровля подсохнет, как только по технологии это возможно будет сделать, мы проведём лоскутный ремонт. Полную смену кровли мы себе, к сожалению, позволить не сможем. Мягкие кровли на Урале при наших температурных перепадах – это всегда бедствие, неизвестно, что, где и когда выстрелит,заявил TagilCity.ru Андрей Лунев.