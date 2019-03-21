Число пострадавших от насилия свердловских детей выросло в 2 раза

Частота совершения насильственных действий в отношении детей выросла в 2 раза за прошедший 2018 год. При этом снизилось число преступлений, связанных с причинением легкого вреда здоровью и побоями, но это не связано с тем, что детей стали меньше бить.

За прошедший год, согласно отчёту уполномоченного по правам детей в Свердловской области Игоря Морокова, выросло число детских изнасилований (855 случаев в 2018 году против 463 в 2016), причинении вреда средней тяжести (46 случаев против 32) и истязаний (70 случаев против 42). 13 детей были убиты или им причинили смерть по неосторожности. Также стало известно о снижении числа случаев, связанных с причинением лёгкого вреда здоровью и побоями. Но произошло это не из-за того, что детей стали меньше бить. По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, причиной стала декриминализация статьи о побоях в семье. Сегодня практически безнаказанно можно бить женщин и детей в семье, только будь умней и бей с умом. Первобытное общество победило,отметил Вегнер на своей странице в Facebook. Официально отчёт Игоря Морокова будет представлен на ближайшем заседании Заксобрания, которое состоится 26 марта, сообщает Znak.com.