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Posted 22 марта 2019,, 08:53

Published 22 марта 2019,, 08:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

1,5 тонны нелегально ввезенных сигарет уничтожат в Екатеринбурге

22 марта 2019, 08:53
1,5 тонны нелегально ввезенных в Россию сигарет передали Роспотребнадзору сотрудники свердловской таможни. Табачная продукция будет уничтожена.

Коммерсанты закупили в Киргизии 57 тысяч пачек сигарет и нелегально пытались переправить их на территорию России. Безакцизные сигареты были задержаны в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Некоторые изъятые пачки были маркированы значками Duty Free sale.

Суд постановил уничтожить всю партию табака, предпринимателям был выписан штраф, пишет УрБК.

Мы выработали устойчивые механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. За прошлый год мы изъяли из оборота более 7 тонн сигарет без маркировки акцизными марками,сообщили в Уральском таможенном управлении.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Таможня#Сигареты#Екатеринбург
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