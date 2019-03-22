1,5 тонны нелегально ввезенных сигарет уничтожат в Екатеринбурге

Posted 22 марта 2019,, 08:53
Published 22 марта 2019,, 08:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Коммерсанты закупили в Киргизии 57 тысяч пачек сигарет и нелегально пытались переправить их на территорию России. Безакцизные сигареты были задержаны в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Некоторые изъятые пачки были маркированы значками Duty Free sale.
Мы выработали устойчивые механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. За прошлый год мы изъяли из оборота более 7 тонн сигарет без маркировки акцизными марками,сообщили в Уральском таможенном управлении.