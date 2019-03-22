Жительницу Санкт-Петербурга будут судить за кражу духов в Кольцово

Posted 22 марта 2019, 07:12
Published 22 марта 2019, 07:12
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Женщина, ожидая вылета из Екатеринбурга в Новосибирск, в терминале аэропорта Кольцово зашла в один из парфюмерных магазинов, где украла два кошелька и пять флаконов туалетной воды общей стоимостью 13 тысяч рублей.
Работники магазина быстро заметили пропажу и обратились к сотрудникам транспортной полиции. Улететь в Новосибирск пассажирка, являющаяся жительницей Санкт-Петербурга, не успела. Женщину задержали и доставили в дежурную часть.
В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящий момент материалы дела переданы в суд, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.