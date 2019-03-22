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Posted 22 марта 2019, 07:12

Published 22 марта 2019, 07:12

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Жительницу Санкт-Петербурга будут судить за кражу духов в Кольцово

22 марта 2019, 07:12
В Екатеринбурге перед судом предстанет жительница Санкт-Петербурга, похитившая в Кольцово духи и кошельки.

Женщина, ожидая вылета из Екатеринбурга в Новосибирск, в терминале аэропорта Кольцово зашла в один из парфюмерных магазинов, где украла два кошелька и пять флаконов туалетной воды общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Работники магазина быстро заметили пропажу и обратились к сотрудникам транспортной полиции. Улететь в Новосибирск пассажирка, являющаяся жительницей Санкт-Петербурга, не успела. Женщину задержали и доставили в дежурную часть.

В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящий момент материалы дела переданы в суд, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

#Общество#Новости УрФО#Кольцово#Кража#Аэропорт#Екатеринбург
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