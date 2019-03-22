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Posted 22 марта 2019,, 02:00

Published 22 марта 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Первые экзамены досрочного периода ЕГЭ прошли в Свердловской области

22 марта 2019, 02:00
На территории Свердловской области прошли первые экзамены досрочного периода ЕГЭ. В нём приняли участие выпускники прошлых лет, которые планируют поступление в ВУЗы.

Первыми экзаменами, которые сдавали будущие абитуриенты российских ВУЗов стали география и литература. Первый предмет выбрали девять человек, второй – 134 человека. Всего на досрочный период подали заявления 825 человек, 662 из которых являются выпускниками прошлых лет.

Рособрнадзором и региональными министерствами образования проделана большая подготовительная работа к началу кампании ЕГЭ 2019 года, проверена готовность всех экзаменационных пунктов и специалистов, которые будут задействованы для организации ЕГЭ. Экзамены должны пройти организованно и прозрачно, в спокойной и комфортной обстановке. Хочу пожелать всем участникам уверенности в своих силах и успешной сдачи ЕГЭ!сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Для проведения досрочного периода открыто четыре пункта приёма экзаменов (ППЭ), среди них один ППЭ позволяет принимать экзамены на дому. Процедуры сдачи по первым предметам прошли без нарушений и технических сбоев, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

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