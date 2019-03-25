Ранее судимый свердловчанин проведет год в колонии за пьяную езду

Posted 25 марта 2019, 08:14
Published 25 марта 2019, 08:14
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Судом установлено, что в октябре 2018 года свердловчанин был задержан сотрудниками ГИБДД, он находился за рулем автомобиля ИЖ – 2126, при этом, у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование на наличие в крови алкоголя он отказался. Ранее свердловчанин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, у него имелась непогашенная судимость за преступление, совершенное против здоровья человека.
Обвиняемый полностью признал свою вину, ему назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчина на 2 года и 6 месяцев лишен возможности управления автомобилем.