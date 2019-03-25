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Posted 25 марта 2019, 08:14

Published 25 марта 2019, 08:14

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Ранее судимый свердловчанин проведет год в колонии за пьяную езду

25 марта 2019, 08:14
Житель Слободо-Туринского района Свердловской области приговорен к году в колонии строгого режима за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что в октябре 2018 года свердловчанин был задержан сотрудниками ГИБДД, он находился за рулем автомобиля ИЖ – 2126, при этом, у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование на наличие в крови алкоголя он отказался. Ранее свердловчанин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, у него имелась непогашенная судимость за преступление, совершенное против здоровья человека.

Обвиняемый полностью признал свою вину, ему назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчина на 2 года и 6 месяцев лишен возможности управления автомобилем.

#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Суд#Алкоголь#Водитель
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