Ранее судимый свердловчанин проведет год в колонии за пьяную езду

Судом установлено, что в октябре 2018 года свердловчанин был задержан сотрудниками ГИБДД, он находился за рулем автомобиля ИЖ – 2126, при этом, у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование на наличие в крови алкоголя он отказался. Ранее свердловчанин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, у него имелась непогашенная судимость за преступление, совершенное против здоровья человека.