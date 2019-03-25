В Ирбите за пузырек со спиртом убита двухлетняя девочка

По предварительной информации, в совершении убийства подозревается отчим девочки. Малышка во время игры случайно уронила и разбила пузырек со спиртосодержащей жидкостью. Это разозлило ее отчима, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес малышке множественные колото-резаные раны, от которых она скончалась, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.