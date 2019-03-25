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Posted 25 марта 2019, 08:32

Published 25 марта 2019, 08:32

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Ирбите за пузырек со спиртом убита двухлетняя девочка

25 марта 2019, 08:32
В Ирбите убита двухлетняя девочка, малышка погибла за разбитый пузырек со спиртом.

По предварительной информации, в совершении убийства подозревается отчим девочки. Малышка во время игры случайно уронила и разбила пузырек со спиртосодержащей жидкостью. Это разозлило ее отчима, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес малышке множественные колото-резаные раны, от которых она скончалась, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В СУ СК по Свердловской области происшествие пока не комментируют.

#Происшествия#Ребенок#Смерть#Убийство#Алкоголь#Ирбит
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