В Ирбите за пузырек со спиртом убита двухлетняя девочка

Posted 25 марта 2019, 08:32
Published 25 марта 2019, 08:32
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
По предварительной информации, в совершении убийства подозревается отчим девочки. Малышка во время игры случайно уронила и разбила пузырек со спиртосодержащей жидкостью. Это разозлило ее отчима, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес малышке множественные колото-резаные раны, от которых она скончалась, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В СУ СК по Свердловской области происшествие пока не комментируют.