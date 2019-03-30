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Posted 30 марта 2019, 13:37

Published 30 марта 2019, 13:37

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге умер протоиерей Владимир Зязев

30 марта 2019, 13:37
В Екатеринбурге на 74-году жизни умер один из старейших священнослужителей епархии – Владимир Зязев, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Похороны священнослужителя состоялись 30 марта в храме на улице Машиностроителей, 4 А после Божественной литургии в честь Рождества Христова.

Владимир Зязев был настоятелем нескольких приходов Рождественского благочиния уральской столицы: Рождества Христова; Серафима Саровского; мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; блаженной матроны Московской, а также в крестильном храме равноапостольного князя Владимира.

#Происшествия#Новости УрФО#Храм#Священник#Епархия#Екатерибургская епархия
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