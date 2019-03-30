В Екатеринбурге умер протоиерей Владимир Зязев

Владимир Зязев был настоятелем нескольких приходов Рождественского благочиния уральской столицы: Рождества Христова; Серафима Саровского; мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; блаженной матроны Московской, а также в крестильном храме равноапостольного князя Владимира.