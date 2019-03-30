В Екатеринбурге умер протоиерей Владимир Зязев

Posted 30 марта 2019, 13:37
Published 30 марта 2019, 13:37
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Похороны священнослужителя состоялись 30 марта в храме на улице Машиностроителей, 4 А после Божественной литургии в честь Рождества Христова.
Владимир Зязев был настоятелем нескольких приходов Рождественского благочиния уральской столицы: Рождества Христова; Серафима Саровского; мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; блаженной матроны Московской, а также в крестильном храме равноапостольного князя Владимира.