Население Нижнего Тагила за 7 лет сократилось на 9 тысяч человек

При этом, положительная динамика отмечается в Екатеринбурге и городах-спутниках. Прирост численности населения зафиксирован в Березовском и Верхней Пышме. В Екатеринбурге за пять лет численность населения увеличилась на 71 тысячу 500 человек и достигла 1,5 миллиона жителей.