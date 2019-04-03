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Posted 3 апреля 2019, 14:50

Published 3 апреля 2019, 14:50

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Балыбердин пожаловался на Нижнетагильскую птицефарбрику в Генпрокуратуру

3 апреля 2019, 14:50
Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку выполнения Нижнетагильской птицефабрикой экологических норм, касающихся выбросов сточных вод. Об этом депутат написал на своей странице во ВКонтакте.

Ранее суд обязал Нижнетагильскую птицефабрику устранить неполадки канализационного коллектора, по которому отходы должны транспортироваться на очистные сооружения. Из-за неполадок сброс велся в близлежащие поля, расположенные у села Покровское.

Согласно решению суда сброс стоков должен вестись на очистные сооружения Нижнего Тагила. Однако, по словам Балыбердина, ситуация так и не изменилась.

Между тем канализационные стоки продолжают стекать по канаве, источая неимоверный запах и угрожая затоплением земель частного сектора, написал Алексей Балыбердин.

Депутат направил обращение в прокуратуру для принятия мер.

#Общество#Нижний Тагил#Госдума#Птицефабрика#Алексей Балыбердин
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