Балыбердин пожаловался на Нижнетагильскую птицефарбрику в Генпрокуратуру

Posted 3 апреля 2019, 14:50
Published 3 апреля 2019, 14:50
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Ранее суд обязал Нижнетагильскую птицефабрику устранить неполадки канализационного коллектора, по которому отходы должны транспортироваться на очистные сооружения. Из-за неполадок сброс велся в близлежащие поля, расположенные у села Покровское.
Согласно решению суда сброс стоков должен вестись на очистные сооружения Нижнего Тагила. Однако, по словам Балыбердина, ситуация так и не изменилась.
Между тем канализационные стоки продолжают стекать по канаве, источая неимоверный запах и угрожая затоплением земель частного сектора, написал Алексей Балыбердин.
Депутат направил обращение в прокуратуру для принятия мер.