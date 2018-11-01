«Рефтинская» птицефабрика по решению суда заплатит почти 300 млн за загрязнение почвы

Posted 1 ноября 2018,, 08:12
Published 1 ноября 2018,, 08:12
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в отношении ОАО «Рефтинская птицефабрика». По решению суда организация должна выплатить 287 млн рублей за несанкционированное размещение отходов на четырех участках земли.
При этом птицефабрика не согласна с решением суда и отмечает, что акт проверки, на основании которого выдвинуты исковые требования, был составлен с нарушениями и не является надлежащим доказательством факта причинения ущерба землям.
Речь в исковых требованиях шла о причинении вреда почвам в результате несанкционированного размещения на них отходов производства «Рефтинской» птицефабрики, пишут «Вечерние Ведомости».