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Posted 1 ноября 2018,, 08:12

Published 1 ноября 2018,, 08:12

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Рефтинская» птицефабрика по решению суда заплатит почти 300 млн за загрязнение почвы

1 ноября 2018, 08:12
«Рефтинская» птицефабрика по решению суда должна заплатить почти 300 млн рублей за несанкционированное размещение отходов и загрязнение почвы.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в отношении ОАО «Рефтинская птицефабрика». По решению суда организация должна выплатить 287 млн рублей за несанкционированное размещение отходов на четырех участках земли.

При этом птицефабрика не согласна с решением суда и отмечает, что акт проверки, на основании которого выдвинуты исковые требования, был составлен с нарушениями и не является надлежащим доказательством факта причинения ущерба землям.

Речь в исковых требованиях шла о причинении вреда почвам в результате несанкционированного размещения на них отходов производства «Рефтинской» птицефабрики, пишут «Вечерние Ведомости».

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#Суд#Здоровье#Штраф#Роспотребнадзор#Птицефабрика#Загрязнение#Рефтинский
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