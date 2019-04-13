Сенаторы из Свердловской области Россель и Чернецкий отчитались о доходах

Posted 13 апреля 2019, 10:22
Published 13 апреля 2019, 10:22
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Согласно документу, в собственности Эдуарда Росселя - два участка, жилой дом, гараж и два дорогостоящих автомобиля.
Доход супруги Росселя составил в 2018 году 156 тысяч. В собственности женщины находится квартира площадью 228 кв метров.
Аркадий Чернецкий, который является вторым членом Совета Федерации от Свердловской области, в 2018 году получил 8 млн 731 тысячу рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2017 году. Жена сенатора за прошлый год заработала 2,9 млн рублей.
В собственности экс-мэра Екатеринбурга - земельный участок, жилой дом, гараж и автомобиль.