Сенаторы из Свердловской области Россель и Чернецкий отчитались о доходах

Аркадий Чернецкий, который является вторым членом Совета Федерации от Свердловской области, в 2018 году получил 8 млн 731 тысячу рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2017 году. Жена сенатора за прошлый год заработала 2,9 млн рублей.