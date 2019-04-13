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Posted 13 апреля 2019, 10:22

Published 13 апреля 2019, 10:22

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Сенаторы из Свердловской области Россель и Чернецкий отчитались о доходах

13 апреля 2019, 10:22
Экс-глава Свердловской области Эдуард Россель заработал за 2018 год 11,9 млн рублей, за аналогичный период доход бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого составил 8,7 млн рублей. Информация о финансах сенаторов появилась на сайте Совета Федерации.

Согласно документу, в собственности Эдуарда Росселя - два участка, жилой дом, гараж и два дорогостоящих автомобиля.

Доход супруги Росселя составил в 2018 году 156 тысяч. В собственности женщины находится квартира площадью 228 кв метров.

Аркадий Чернецкий, который является вторым членом Совета Федерации от Свердловской области, в 2018 году получил 8 млн 731 тысячу рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2017 году. Жена сенатора за прошлый год заработала 2,9 млн рублей.

В собственности экс-мэра Екатеринбурга - земельный участок, жилой дом, гараж и автомобиль.

#Политика#Свердловская область#Чиновники#Доход#Совет Федерации
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