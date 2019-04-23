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Posted 23 апреля 2019, 03:14

Published 23 апреля 2019, 03:14

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге ФАС завела дело на Атомстройкомплекс из-за странного слова

23 апреля 2019, 03:14
Свердловская ФАС завела дело на «Атомстройкомплекс» из-за слова «охрюнительно» в рекламном слогане, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» разместил в городе рекламные щиты с изображением свиней и надписью «Все будет охрюнительно». Эксперты УФАС посчитали, что данное слово образовано путем замены буквы «е» на букву «ю», что является отсылкой к бранному слову.

При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. В указанной рекламе словом «охрюнительно» завуалировано бранное, жаргонное и непристойное слово,сообщается в экспертном заключении.

#Общество#Новости УрФО#ФАС#Реклама#Застройщик#Екатеринбург
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