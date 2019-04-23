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Posted 23 апреля 2019, 13:10

Published 23 апреля 2019, 13:10

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

В Свердловской области выявили поддельные банкноты на сумму 484 тыс. рублей

23 апреля 2019, 13:10
В Свердловской области с начала 2019 года было выявлено 115 поддельных купюр на сумму 484 тысячи рублей, сообщает «Областная газета».

Большую часть подделок – 91 купюру – составили банкноты номиналом пять тысяч рублей. Также были обнаружены 19 подделок 1000-рублевых банкнот, по две поддельные купюры номиналом 2000 и 500 рублей.

Купюры, имеющие признаки подделки, являлись имитацией графического образа банкноты и признаков ее защиты.

Так, стилизованное изображение солнца и фрагменты защитной нити выполнены фольгой, прокомментировало Уральское главное управление Центробанка.

Также с начала 2019 года были обнаружены четыре поддельные долларовые банкноты.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Купюра#Подделка#Центробанка
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