В Свердловской области выявили поддельные банкноты на сумму 484 тыс. рублей

Posted 23 апреля 2019, 13:10
Published 23 апреля 2019, 13:10
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
Большую часть подделок – 91 купюру – составили банкноты номиналом пять тысяч рублей. Также были обнаружены 19 подделок 1000-рублевых банкнот, по две поддельные купюры номиналом 2000 и 500 рублей.
Купюры, имеющие признаки подделки, являлись имитацией графического образа банкноты и признаков ее защиты.
Так, стилизованное изображение солнца и фрагменты защитной нити выполнены фольгой, прокомментировало Уральское главное управление Центробанка.
Также с начала 2019 года были обнаружены четыре поддельные долларовые банкноты.