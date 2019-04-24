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Posted 24 апреля 2019, 03:39

Published 24 апреля 2019, 03:39

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Екатеринбурге планируется запуск электрички до Академического района

24 апреля 2019, 03:39
В перспективе мэрия Екатеринбурга рассматривает возможность запуска кольцевого маршрута электропоезда с охватом микрорайонов Солнечный, Академический, Широкая Речка, с выходом на Большой Конный полуостров, сообщается на официальном сайте города.

Первоначально на встрече мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова обсуждался запуск маршрута городского электропоезда по «Малому кольцу» Екатеринбургского железнодорожного узла с использованием Северного обхода. Предполагается, что электричка пройдет 22 километра, охватив станции «Екатеринбург-Пассажирский», «Первомайская», «Шарташ», «Синие Камни», «ЖБИ», «оз. Шарташ», «Блюхера» и «Машиностроителей» (до станции «Екатеринбург-Пассажирский»). Согласно планам, два поезда будут курсировать днем и три – утром и вечером.

После этого будет рассмотрена инициатива реализации проекта «Большого кольца» протяженностью в 41 километр. Электропоезд будет направляться от станции «Екатеринбург-Пассажирский» до платформы «Шувакиш-2» и обратно.

В перспективе также рассматривается запуск железнодорожных перевозок между Екатеринбургом и городами Березовский и Среднеуральск.

#Транспорт#Новости УрФО#СвЖД#Электричка#Микрорайон#Александр Высокинский#Екатеринбург
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