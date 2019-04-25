В Нижнем Тагиле захоронят останки погибшего во время ВОВ советского летчика

Posted 25 апреля 2019, 13:11
Published 25 апреля 2019, 13:11
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Останки обнаружили в апреле 2018 года поисковиками отряда «Кубанский плацдарм» во время проведения работ на месте падения советского Ил-2. Личность погибшего установили по номерным деталям самолета. Им оказался Дмитрий Николаевич Детков, который был призван на фронт Нижнетагильским военкоматом и погиб 29 августа 1942 года. На момент крушения летчику было 24 года.
Сотрудники Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» отыскали племянника родственника.
Церемония передачи останков и личных вещей состоится 27 апреля в Краснодаре на площади парка имени 30-летия Победы.
В Свердловскую область останки привезет делегация от региона под руководством сотрудника аппарата Общественной палаты России и активистов «Эстафеты поколений».
Захоронение состоится на Центральном кладбище на территории Мемориала воинской славы в 11:00 часов.
Почтить память героя прибудут глава города Владислав Пинаев, ветераны-фронтовики, бойцы военно-поискового объединения «Соболь» и родственники погибшего.