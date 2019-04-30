В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей

По версии следствия, тагильчанка продала листки нетрудоспособности пациентам, когда замещала участкового терапевта. За каждый день «болезни» женщина по 200 рублей. Общая сумма взятки за оба больничных составила 1800 рублей. Преступление выявили полицейские в октябре 2018 года. Приговор в законную силу не вступил.