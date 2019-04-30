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Posted 30 апреля 2019, 09:31

Published 30 апреля 2019, 09:31

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей

30 апреля 2019, 09:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во вторник, 30 апреля, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал виновной фельдшера ЦГБ № 1, которая оформила за деньги больничный двум жителям Вагонки. Женщина, в отношении которой было возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса, заплатит штраф, превышающий сумму взятки в 33 раза.

Подсудимая признана виновной в совершении четырёх преступлений.

По двум эпизодам квалификация осталась прежней - мелкое взяточничество. Два других (служебный подлог) переквалифицировали со второй на первую часть ст. 292 УК РФ. По совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей,рассказали TagilCity.ru в Дзержинском райсуде.

По версии следствия, тагильчанка продала листки нетрудоспособности пациентам, когда замещала участкового терапевта. За каждый день «болезни» женщина по 200 рублей. Общая сумма взятки за оба больничных составила 1800 рублей. Преступление выявили полицейские в октябре 2018 года. Приговор в законную силу не вступил.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Уголовное дело#Дзержинский район#Взятка#Больничный лист#Фельдшер#Судья#Судебные дела
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