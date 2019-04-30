В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей

Posted 30 апреля 2019, 09:31
Published 30 апреля 2019, 09:31
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Подсудимая признана виновной в совершении четырёх преступлений.
По двум эпизодам квалификация осталась прежней - мелкое взяточничество. Два других (служебный подлог) переквалифицировали со второй на первую часть ст. 292 УК РФ. По совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей,рассказали TagilCity.ru в Дзержинском райсуде.
По версии следствия, тагильчанка продала листки нетрудоспособности пациентам, когда замещала участкового терапевта. За каждый день «болезни» женщина по 200 рублей. Общая сумма взятки за оба больничных составила 1800 рублей. Преступление выявили полицейские в октябре 2018 года. Приговор в законную силу не вступил.