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Posted 13 мая 2019, 11:38

Published 13 мая 2019, 11:38

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Уральская прокуратура запросила пожизненное для серийного маньяка

13 мая 2019, 11:38
В Екатеринбурге продолжается закрытый суд над серийным сексуальном маньяком. Жертвами 48-летнего екатеринбуржца стали 12 женщин. В ходе суда гособвинитель запросил пожизненный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд над злоумышленником начался в феврале 2019 года. Ранее мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой выяснилось, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Гособвинитель учел, что перед совершением новых нападений маньяк уже отсидел 15 лет за ряд изнасилований и убийств, однако после освобождения в 2009 году продолжил преступную деятельность.

Своих жертв екатеринбуржец выслеживал у мостов и транспортных развязок. Так, в декабре 2009 году напротив центра «Гулливер» он встретил 24-летнюю девушку, которая шла из магазина. Маньяк попытался ее изнасиловать, но девушка начала активно сопротивляться. Тогда преступник достал нож и нанес 15 ранений в область живота потерпевшей, от чего та скончалась на месте.

Злоумышленника задержали только через пять лет, когда количество его жертв увеличилось до 12 человек.

В прокуратуре отметили, что прения сторон продолжаются. Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. В ближайшее время выступит сторона защиты.

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