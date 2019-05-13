Уральская прокуратура запросила пожизненное для серийного маньяка

Своих жертв екатеринбуржец выслеживал у мостов и транспортных развязок. Так, в декабре 2009 году напротив центра «Гулливер» он встретил 24-летнюю девушку, которая шла из магазина. Маньяк попытался ее изнасиловать, но девушка начала активно сопротивляться. Тогда преступник достал нож и нанес 15 ранений в область живота потерпевшей, от чего та скончалась на месте.