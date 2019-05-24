На Урале вынесен приговор замначальника ИК, где заключенных насиловали под Rammstein

По версии следствия, первый эпизод произошел в 2014 году, тогда актив колонии по поручению Зинатуллина истязал троих новоприбывших заключенных с целью их беспрекословного подчинения. В 2015 году произошел факт изнасилования одного из заключенных. Также в этом году «активисты» избили одного из заключенных. Во время расследования вскрылись факты иных издевательств. В частности, заключенных насиловали палками по песни Rammstein, заставляли мыть асфальт, не давали спать, вымогали деньги.