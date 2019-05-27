В Екатеринбурге у Драмтеатра появился арт-объект в виде освежителя воздуха

Posted 27 мая 2019, 08:24
Published 27 мая 2019, 08:24
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
На «освежителе» написано: «От запаха камня и бетона» и «Освежитель для города». Автором объекта является художник Овсян. Ранее в Театральном сквере появился арт-объект с изображением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, митрополита Кирилла, владельцев УГМК и РМК Андрея Козицына и Игоря Алтушкина.
Накануне инвесторы строительства Храма святой Екатерины сделали совместное заявление. УГМ и РМК на своих официальных сайтах написали, что ждут совместного решения народа, правительства и епархии касательно места строительства храма, подчеркнув, что участие компаний в строительстве объекта выражается исключительно в благотворительной финансовой помощи.