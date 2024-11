Екатеринбургская работа Покраса Лампаса признана лучшим арт-объектом России

Работа All your walls are belong to us от питерского художника Покраса Лампаса была признана лучшим арт-объектом России. Такую оценку работе эксперты дали в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге.