В Екатеринбурге перенесли мурал с Александром Невским

Posted 7 октября, 10:13
Published 7 октября, 10:13
Modified 7 октября, 10:15
Updated 7 октября, 10:15
Новое произведение искусства появилось на Университетском переулке, 11. Его выбрали не случайно — там находится храм Александра Невского, сообщают организаторы фестиваля «STENOGRAFFIA».
Старое изображение на улице 8 марта закрасят и создадут на его месте объемную иллюзию — мокьюктуру.
Напомним, что в середине сентября творцы из «Стенографии» разрисовали забор возле Свердловской филармонии. В своем послании с помощью изображений с жестовым языком они спрятали послание.