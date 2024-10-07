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Posted 7 октября, 10:13

Published 7 октября, 10:13

Modified 7 октября, 10:15

Updated 7 октября, 10:15

В Екатеринбурге перенесли мурал с Александром Невским

В Екатеринбурге перенесли мурал с Александром Невским

7 октября 2024, 10:13
Фото: STENOGRAFFIA
В Екатеринбурге создали еще один мурал с Александром Невским в новом, более подходящем месте. Старый рисунок закрасят.

Новое произведение искусства появилось на Университетском переулке, 11. Его выбрали не случайно — там находится храм Александра Невского, сообщают организаторы фестиваля «STENOGRAFFIA».

Старое изображение на улице 8 марта закрасят и создадут на его месте объемную иллюзию — мокьюктуру.

Фото: STENOGRAFFIA

Напомним, что в середине сентября творцы из «Стенографии» разрисовали забор возле Свердловской филармонии. В своем послании с помощью изображений с жестовым языком они спрятали послание.

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