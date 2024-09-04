«Оттираем рисульки»: в Нижнем Тагиле сын работника РЖД пожаловался на вандалов

Тагильчанин Олег Б. поделился историей своей матери, которая работает на РЖД уже много лет. По его словам, она часто задерживается на работе, так как ей приходится тратить свое свободное время на очистку вагонов от граффити, которые оставляют вандалы. Это происходит в ее выходные дни, когда она могла бы заняться другими делами.