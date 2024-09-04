«Оттираем рисульки»: в Нижнем Тагиле сын работника РЖД пожаловался на вандалов

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Тагильчанин Олег Б. поделился историей своей матери, которая работает на РЖД уже много лет. По его словам, она часто задерживается на работе, так как ей приходится тратить свое свободное время на очистку вагонов от граффити, которые оставляют вандалы. Это происходит в ее выходные дни, когда она могла бы заняться другими делами.
Вы думаете нам работникам ЖД станции нравится это оттирать? Мы вынуждены это делать в наш выходной, который мы хотим провести с семьей. Моя мама каждый день задерживается на работе, чтобы оттереть рисульки с вагонов, — пожаловался молодой человек редакции TagilCity.ru.
Помимо того, что такие инциденты влияют на качество жизни работников РЖД, они становятся одной из причин увольнения. Как отметил молодой человек, многие сотрудники уходят из-за таких ситуаций, что, в свою очередь, вызывает массовую нехватку персонала.