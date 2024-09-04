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Тагильчанин пытается обратить внимание на проблему с граффити на вагонах РЖД

«Оттираем рисульки»: в Нижнем Тагиле сын работника РЖД пожаловался на вандалов

4 сентября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney

Тагильчанин пытается обратить внимание на проблему с граффити на вагонах РЖД

Житель Нижнего Тагила пожаловался на граффити на вагонах поездов. Молодой человек негодует, что его мать, работница РЖД, вынуждена тратить свои выходные дни на очистку вагонов от этих рисунков, вместо того, чтобы проводить время с семьей.

Тагильчанин Олег Б. поделился историей своей матери, которая работает на РЖД уже много лет. По его словам, она часто задерживается на работе, так как ей приходится тратить свое свободное время на очистку вагонов от граффити, которые оставляют вандалы. Это происходит в ее выходные дни, когда она могла бы заняться другими делами.

Вы думаете нам работникам ЖД станции нравится это оттирать? Мы вынуждены это делать в наш выходной, который мы хотим провести с семьей. Моя мама каждый день задерживается на работе, чтобы оттереть рисульки с вагонов, — пожаловался молодой человек редакции TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru
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Помимо того, что такие инциденты влияют на качество жизни работников РЖД, они становятся одной из причин увольнения. Как отметил молодой человек, многие сотрудники уходят из-за таких ситуаций, что, в свою очередь, вызывает массовую нехватку персонала.

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