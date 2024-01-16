В Екатеринбурге появился стрит-арт, который виден ночью

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Художница посвятила свое произведение надежде. В центре композиции представлен человек, держащий сердце в руках. Все это, по словам художницы, представляет собой огонь, существующий в человеке. Объект возник в рамках фестиваля STENOGRAFFIA.
Вместе с тем изначально художница думала создать объект с печальной историей, но создавая его решила, что нужно сделать то, что даст людям надежду. Идея состоит в том, чтобы показать. что в человеке есть свет, который позволяет двигаться вперед, сообщается в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA.
Также известно, что в ночное время фигура светится благодаря сочетанию определенных цветов.
Ранее сообщалось, что на входе в Основинский парк в Екатеринбурге появился арт-объект.