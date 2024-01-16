В Екатеринбурге появился стрит-арт, который виден ночью

Вместе с тем изначально художница думала создать объект с печальной историей, но создавая его решила, что нужно сделать то, что даст людям надежду. Идея состоит в том, чтобы показать. что в человеке есть свет, который позволяет двигаться вперед, сообщается в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA.