tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Екатеринбурге появился светящийся в темноте арт-объект

В Екатеринбурге появился стрит-арт, который виден ночью

16 января 2024, 14:19
Фото: STENOGRAFFIA

В Екатеринбурге появился светящийся в темноте арт-объект

В Екатеринбурге возник новый арт-объект, который светится ночью.

Художница посвятила свое произведение надежде. В центре композиции представлен человек, держащий сердце в руках. Все это, по словам художницы, представляет собой огонь, существующий в человеке. Объект возник в рамках фестиваля STENOGRAFFIA.

Вместе с тем изначально художница думала создать объект с печальной историей, но создавая его решила, что нужно сделать то, что даст людям надежду. Идея состоит в том, чтобы показать. что в человеке есть свет, который позволяет двигаться вперед, сообщается в пресс-службе фестиваля STENOGRAFFIA.

Также известно, что в ночное время фигура светится благодаря сочетанию определенных цветов.

Ранее сообщалось, что на входе в Основинский парк в Екатеринбурге появился арт-объект.

Все равно построят: власти Екатеринбурга согласовали работы в парке после скандала
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы выберут парк для благоустройства по федеральной программеДесятки грузовых машин паркуются возле многоэтажных домов ЕкатеринбургаУ природных парков Свердловской области будут новые дроны, фотоловушки и транспорт
#Фестиваль#Свердловская область#Искусство#Арт-объект#Современное искусство#Арт#Стрит-арт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
Сегодня, 12:10
Где погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
Сегодня, 12:46
Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
Вчера, 08:00
В Екатеринбурге мигрант-нелегал ударил пожарного по каске. Он заключен под стражу
Сегодня, 08:17
Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверка
Сегодня, 07:07
Школьников из Нижнего Тагила могут признать «самыми умными»
Сегодня, 13:01